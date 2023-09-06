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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"5 сентября около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.

Брянская область
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