Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"5 сентября около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.