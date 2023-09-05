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РФ продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тыс. б/с до конца года

РФ продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тыс. б/с до конца года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с до конца текущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке", - отметил вице-премьер.

Он напомнил, что мера по добровольному сокращению экспорта является дополнительной к объявленному в апреле добровольному снижению добычи нефти в 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

По словам Новака, сокращение поставок российской нефти на мировые рынки направлено "на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков".

РФ впервые приступила к добровольному снижению поставок нефти на мировой рынок с 1 августа - на 500 тыс. б/с. В сентябре принято решение сократить их на 300 тыс. б/с. Базой снижения, по словам Новака, служит средний уровень экспорта в мае-июне.

Александр Новак
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