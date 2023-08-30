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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Россия сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к июню

Россия сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тыс. б/с к июню
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия в сентябре намерена сократить экспорт нефти на 300 тыс. б/с к уровню июня - месяцу, когда страна не снижала поставки на мировые рынки добровольно, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Комментируя базу снижения экспорта, Новак сказал, что экспорт снижается уже с июля, поэтому снижение в рамках добровольных обязательств отсчитывается от уровня июня.

"Мы начали сокращение поставок на экспортные рынки еще в июле. (...) Значит, (сокращение в сентябре - ИФ) будет от июня, потому что в июле уже пошло снижение", - сказал Новак.

"Мы обеспечиваем (сокращение поставок - ИФ) относительно тех, предыдущих месяцев", - подчеркнул вице-премьер, комментируя, будет ли в сентябре рост к августу.

Он также подчеркнул, что Россия в августе исполнила свои обязательства по снижению добычи нефти.

Впервые Россия объявила о добровольном снижении поставок на мировой рынок с 1 августа - на 500 тыс. б/с. На сентябрь было решено снизить поставки на 300 тыс. б/с.

Александр Новак
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