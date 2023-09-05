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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, уточняется в сообщении.

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"Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно с возможностью сокращения или увеличении производства", - говорится в сообщении.

Это сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

По словам собеседника госагентства королевства, данные шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе

Саудовская Аравия ОПЕК нефть
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