Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, уточняется в сообщении.

"Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно с возможностью сокращения или увеличении производства", - говорится в сообщении.

Это сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

По словам собеседника госагентства королевства, данные шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе