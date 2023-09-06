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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

"Ростех" поставил Минобороны РФ партию модернизированных БМП-2М

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" ("Ростех") сообщил о поставках Минобороны РФ модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, сообщили в пресс-службе "Ростеха" в среду.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отправил Министерству обороны Российской Федерации очередную партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, комплекс применяется для уничтожения живой силы, укреплений, бронированной военной техники, в том числе танков.

"Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность", - сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, чьи слова приведены в сообщении.

По официальной информации, модуль "Бережок" оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М, а также двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет "Корнет".

Минобороны РФ Ростех
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