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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Режим ЧС введен в районе падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Локальный режим ЧС введен в районе поврежденных после падения беспилотника домов в центре Ростова-на-Дону, ущерб уточняется, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39, 41, 42 введен режим ЧС. В этих трех домах проживают 99 человек, для них будет организовано питание", - написал Голубев в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что сейчас проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные жителям выплаты.

Ранее Голубев сообщал, что средствами ПВО были сбиты два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй - в центре города. На улице Пушкинская повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Движение транспорта в районе происшествия ограничено.

Кроме того, в результате повреждения электрощита в зоне происшествия на ул. Пушкинской в настоящее время без света остаются 20 домов.

Ростов-на-Дону Ростовская область
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