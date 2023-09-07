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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Движение транспорта ограничено в центре Ростова-на-Дону после падения дрона

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Движение по улице Пушкинская в центре Ростова-на-Дону ограничено в районе падения беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Движение на ул. Пушкинской от пр. Буденновского до пер. Халтуринский ограничено. Выбирайте альтернативные маршруты", - написал Логвиненко.

Он отметил, что жителям пострадавших домов при необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщал, что средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй - в центре города. На улице Пушкинская повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, также повреждения получили несколько автомобилей.

Ростов-на-Дону
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