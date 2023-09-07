Дело о небезопасных услугах возбудили после гибели велосипедисток под Выборгом

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Еще одно уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с велосипедистками в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

Производство ведется по факту оказания транспортной компанией и образовательным учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель несовершеннолетних, говорится в сообщении.

Так, следствие полагает, что транспортная компания с нарушениями требований к режиму рабочего времени, отдыха и условий труда допустила за руль водителя тягача.

Учебное учреждение Курортного района Петербурга, по версии СКР, при организации велопробега не соблюло требования безопасности для занятий с несовершеннолетними.

По предварительной информации, утром в четверг на 59-м км трассы "Скандинавия" в Выборгском районе тягач Scania, за рулем которого был иностранец, протаранил двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара машина наехала на спортсменок.

По информации МВД, две девочки погибли и семеро, а также тренер, пострадали. В комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что погибли два человека и десять пострадали.

По информации Минздрава РФ, две пострадавших велосипедистки находятся в тяжелом состоянии, состояние восьми пострадавших оценивается как средней тяжести.

В Смольном сообщили, что ДТП произошло с участием воспитанников школы олимпийского резерва Курортного района Петербурга во время тренировки.

Ранее было возбуждено дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть людей). Водитель тягача задержан, ему предъявлено обвинение.