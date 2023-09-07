Автомобиль врезался в группу велосипедистов в Ленобласти

По данным экстренных служб, в результате два человека погибли, девять пострадали

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль протаранил колонну велосипедистов под Выборгом (Ленинградская область), есть погибшие и пострадавшие.

"Авария произошла на 60-м км трассы "Скандинавия". Автомобилист не справился с управлением и въехал в колонну велосипедистов", - сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще девять велосипедистов госпитализированы.