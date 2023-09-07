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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Задержан водитель тягача, врезавшегося в колонну велосипедистов в Ленобласти

В аварии под Выборгом погибли две воспитанницы школы олимпийского резерва

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о гибели двух девочек-велосипедисток в результате ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области; задержан водитель тягача Scania, врезавшегося в колонну школы олимпийского резерва.

"Произошла трагедия на трассе в Выборгском районе Ленинградской области. Пострадали наши дети, велосипедисты. На сегодняшний час, к сожалению, две девочки погибли, двое тяжелораненых", - сказал Беглов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он сообщил, что создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим. Сейчас там работает скорая помощь, вертолеты, которые оказывают содействие, сказал Беглов, добавив, что стационары города полностью готовы к приему, всем пострадавшим будет оказана медицинская и материальная помощь.

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По данным Смольного, ДТП произошло с участием воспитанников школы олимпийского резерва Курортного района Петербурга.

"Тренировочный процесс осуществлялся в соответствии с правилами его организации. В ДТП пострадали девять человек, из них восемь детей (8-9 класс). Двое детей погибли", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в региональном главке МВД, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей).

"Водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан", - отметили в МВД.

Предварительно установлено, что утром 7 сентября в Выборгском районе Ленинградской области на 59-м км трассы "Скандинавия" в районе развязки на поселок Огоньки тягач Scania, за рулём которого был иностранец, протаранил двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара машина наехала на спортсменок.

По данным полиции, в результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Комитет по здравоохранению региона сообщал, что из девяти пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" один - взрослый, остальные восемь - дети. Из восьми пострадавших детей - двое погибших. Возбуждено уголовное дело, организованы проверки.

Трасса "Скандинавия" перекрыта в сторону Выборга. Организован объезд с 52 по 65 км трассы.

Александр Беглов Петербург Ленинградская область МВД РФ
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