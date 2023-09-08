Избирательные участки открылись в 54 регионах РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В 54 регионах России, где на выборах различного уровня проводится трехдневное голосование, открылись избирательные участки, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В 54 субъектах РФ, где было принято решение о голосовании в течение трех дней, открылись избирательные участки. Они открылись с гимна РФ", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в пятницу.

Глава комиссии напомнила, что с 20 августа проходит досрочное голосование на выборах; в некоторых регионах оно продолжается. Оно проводится в труднодоступных или значительно отдаленных от помещений для голосования местностях. В текущем году оно проводится в 29 регионах России.

Кроме того, по словам Памфиловой, в трех регионах России - в Приморском крае, Магаданской и Сахалинской областях - было организовано досрочное голосование на судах, находящихся в плавании. Там было образовано 259 судовых избирательных участков. В настоящее время проголосовали более 5 тыс. избирателей.

В период с 8 по 10 сентября текущего года в России проходят выборные кампании различного уровня. Проводятся более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ. Всего замещению подлежат более 33 тыс. мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие около 67 млн избирателей.