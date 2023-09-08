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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Власти Приморья ожидают на ВЭФ делегации из стран АТР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Страны Азиатско-Тихоокеанского региона примут участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморского края.

"Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи - как на уровне губернатора, так и на моем уровне", - процитировали в сообщении вице-губернатора, председателя правительства Приморья Веру Щербину.

Щербина отметила, что в этом году на ВЭФ ожидается делегация из Лаоса, которую возглавит вице-президент страны Пани Ятхоту.

Главой делегации КНР станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Кроме того, в состав делегации войдут представители провинций Хэйлунцзян и Ляонин.

От Мьянмы в Приморье прибудет делегация во главе заместителем премьер-министра и министра транспорта и коммуникаций Мья Тун У.

Делегацию от Белоруссии возглавит посол республики в РФ Дмитрий Крутой, в состав также войдут представители Могилевской области. Также на ВЭФ ожидаются делегации Индии, Казахстана, Сингапура и Филиппин. Среди участников будут также представители Вьетнама и КНДР.

Восьмой Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября на острове Русском.

Владивосток ВЭФ АТР
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