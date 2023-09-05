МЧС сообщило о стабилизации паводковой ситуации в Приморье

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Паводковая ситуация в Приморье нормализуется, сообщается во вторник в телеграм-канале МЧС РФ.

"В четырех населенных пунктах освободились от воды 63 придомовых территории и 3 участка дорог. Остаются подтопленными 124 жилых дома, 578 придомовых территорий, пять участков дорог", - говорится в сообщении.

Водой отрезаны 12 населенных пунктов. Работают лодочные переправы. В шести пунктах временного размещения находятся 139 человек, в том числе 29 детей.

На месте работают 226 аварийно-восстановительных бригад, 867 человек и 195 единиц техники.

Как сообщалось, из-за ливней и подтоплений в Приморье с 25 августа введен режим ЧС федерального уровня. Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что от паводка в крае пострадали более 44 тыс. человек. Власти Приморья предварительно оценивают ущерб от стихии в 7 млрд руб.