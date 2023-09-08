Хуснуллин констатировал, что открыто более половины трассы М-12

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - С учетом запущенного в пятницу участка трассы М-12 открыто уже более половины автодороги "Восток" от Москвы до Казани, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы открываем такую прекрасную дорогу, которая с учетом ранее введенного участка 415 км - это больше половины всей трассы до Казани", - сказал Хуснуллин во время открытия участка в режиме видеоконференции при участии президента РФ Владимира Путина.

По его словам, до конца года на участке запустят 16 заправочных и сервисных комплексов.

Вице-премьер добавил, что в 2024 году будет построена связка между Башкирией, Пермским краем и Екатеринбургом.

"Дальше идем в сторону Тюмени. И всю дорогу, всю трассу "Россия" до Владивостока мы где-то местами расширяем, где-то строим новые участки, обходы городов, и у нас в пятилетнем плане все это предусмотрено", - подчеркнул Хуснуллин.

Протяженность участка от Москвы до Арзамаса составляет 415 км. Строительство пятого этапа М-12 протяженностью 108 км, который проходит по Нижегородской области, ведет китайская компания CRCC. В этом году на этом участке предстоит уложить 1,1 млн тонн асфальтобетона, 650 км кабеля, смонтировать 280 км барьерного ограждения и установить 6,2 тыс. опор освещения.

Строящаяся скоростная магистраль М-12 "Восток" станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Ее протяженность составит 810 км. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.

Также сообщается, что для строительства шестого этапа трассы (Нижегородская область и Чувашия) планируется привлечь дополнительные ресурсы для активизации работ.

Ранее сообщалось, что сметная стоимость строительства скоростной платной автомагистрали М-12, которую "Автодор" к осени 2022 года оценивал в 800 млрд рублей, на период до 2027 года составит 901,5 млрд рублей. В новой версии документа приводится полная сметная стоимость объектов на плановый период до 2027 года включительно.

Также сообщалось, что в декабре 2023 года трасса должна "доехать" до Казани. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что запуск трассы М-12 от Москвы до Казани может быть назначен на 20 декабря 2023 года.