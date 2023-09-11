Хуснуллин оценил финансовый эффект от трассы М-12 в 1,8 трлн рублей за 20 лет

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кумулятивный эффект от инвестиций в строительство трассы М-12 "Восток" достигнет 1,8 трлн рублей за 20 лет, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Если посчитать эффект всей трассы М-12 (...), то кумулятивный эффект за 20 лет будет 1,8 трлн (рублей - ИФ), она (...) в разы окупит свои вложения", - сказал он.

По его оценке, прямой эффект составит 335 млрд рублей, именно столько налогов будет выплачено за время строительства.

"7 тысяч мест будет создано дополнительно в туристской инфраструктуре, а всего (...) данная трасса позволит развить экономику регионов, порядка 80 тысяч создаст рабочих мест", - пояснил вице-премьер.

Движение по северному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), участкам автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и Южному обходу Арзамаса запустили 8 сентября.

Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса проходит через четыре региона: Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Теперь время в пути между городами сократится с 7 до 3,5 часов. В прошлом году были открыты 107 км дороги, в этом оставшиеся 308 км. Они позволят разгрузить дорожную сеть подмосковных городов Балашиха, Люберцы, Железнодорожный, Электросталь, отвести поток грузового транзитного транспорта от Покрова во Владимирской области, где сейчас наблюдаются крупные заторы движения, обеспечить соединение Владимира и Мурома.