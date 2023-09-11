Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Хуснуллин оценил финансовый эффект от трассы М-12 в 1,8 трлн рублей за 20 лет

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Кумулятивный эффект от инвестиций в строительство трассы М-12 "Восток" достигнет 1,8 трлн рублей за 20 лет, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Если посчитать эффект всей трассы М-12 (...), то кумулятивный эффект за 20 лет будет 1,8 трлн (рублей - ИФ), она (...) в разы окупит свои вложения", - сказал он.

По его оценке, прямой эффект составит 335 млрд рублей, именно столько налогов будет выплачено за время строительства.

"7 тысяч мест будет создано дополнительно в туристской инфраструктуре, а всего (...) данная трасса позволит развить экономику регионов, порядка 80 тысяч создаст рабочих мест", - пояснил вице-премьер.

Движение по северному направлению Московского скоростного диаметра (МСД), участкам автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и Южному обходу Арзамаса запустили 8 сентября.

Участок М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса проходит через четыре региона: Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Теперь время в пути между городами сократится с 7 до 3,5 часов. В прошлом году были открыты 107 км дороги, в этом оставшиеся 308 км. Они позволят разгрузить дорожную сеть подмосковных городов Балашиха, Люберцы, Железнодорожный, Электросталь, отвести поток грузового транзитного транспорта от Покрова во Владимирской области, где сейчас наблюдаются крупные заторы движения, обеспечить соединение Владимира и Мурома.

Арзамас М-12 Марат Хуснуллин МСД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $90,5 за баррель

Brent подешевела до $90,5 за баррель
Военная операция на Украине

Кремль не видит в России места релокантам, которые стали стране врагами

Решетников не прогнозирует "серьезных дефицитов" бюджета в 2024-2025 годах

Решетников не прогнозирует "серьезных дефицитов" бюджета в 2024-2025 годах

Контракт на поставку "Аэрофлоту" первых Ту-214 подпишут до конца 2023 года

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

В ЦБ подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

Минфин ждет выхода дефицита бюджета на параметры бюджетного правила к 2025 году

Минфин ждет выхода дефицита бюджета на параметры бюджетного правила к 2025 году

Согласование новой схемы владения Альфа-банком забуксовало на Кипре

Сбербанк в августе выдал физлицам рекордные 915 млрд рублей кредитов

Сбербанк за восемь месяцев получил почти 1 трлн руб. прибыли по РСБУ

Сбербанк за восемь месяцев получил почти 1 трлн руб. прибыли по РСБУ

S&P приостановило действие рейтингов Белоруссии из-за недостатка информации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });