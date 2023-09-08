Путин дал старт движению на участках М-12 от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного направления московского скоростного диаметра, участков автомобильной дороги М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и Южного обхода Арзамаса.

Выступая на церемонии в Нижегородской области, президент отметил, что сегодня открывается целый ряд крупных дорожных объектов, в эксплуатацию выпускается несколько участков строящейся автомагистрали М12 "Восток" общей протяженностью более 300 км, "в результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса".

Кадры выступления президента транслирует телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Путин подчеркнул, что новая трасса до Арзамаса "позволит ощутимо, в два раза сократить время в пути между городами".

В свою очередь на востоке Москвы, добавил президент, в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра - это завершающий этап строительства Северного направления. Таким образом диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассу М-12 и трассу М-11 Санкт-Петербург. Это важный этап в развитии международного транспортного маршрута России, сказал он.

Кроме того, сообщил Путин, открывается южный обход Арзамаса: объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в регионе, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородской области.

Путин высказал особую признательность за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы "Восток". "Объем стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий. С этими масштабными задачами коллективы справляются на отлично. Благодаря вашему профессионализму, в состав трассы вошли уникальные сооружения, прежде всего мост через Оку около Мурома длиной почти 1400 метров. Это первый мост с вантовой системой, разработанный и сертифицированный целиком в России", - подчеркнул президент.

В целом, по словам Путина, сегодня делается еще один значимый шаг в модернизации и расширении сети федеральных дорог, повышении связанности территорий России. "От таких качественных, современных автомагистралей, эффективных транспортных узлов зависит во многом укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге - качество жизни граждан, рост деловой и туристической активности", - сказал Путин.

Он заверил, что "наши планы в сфере дорожного строительства будут расширены и реализованы в полном объеме". Он добавил, что это касается в том числе дальнейшего развития магистрали "Восток", которую предстоит продлить до Казани, затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе - до других регионов Сибири и Дальнего Востока.

Президент обратил внимание на то, что новые трассы нужно обеспечить устойчивой мобильной связью и интернетом "в максимально короткие сроки, построить сопутствующую инфраструктуру".