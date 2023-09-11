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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Действующий губернатор Подмосковья после обработки почти 93% протоколов набирает 83,71% голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев ("Единая Россия") по результатам обработки 92,84% протоколов набирает 83,71% голосов на выборах главы региона, следует из данных ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ, заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов с 6,27% голосов. Кандидат от ЛДПР, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев получает 4,85%. Кандидат от "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" Анатолий Никитин - 4,09%.

С 8 по 10 сентября в Подмосковье проходило 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и депутатов десяти муниципальных советов. В этом году в регионе, помимо очного, впервые было доступно дистанционное электронное голосование.

Как сообщалось, явка на 18:00 на участках составила 3 млн 67 тыс. 221 человек (54,7%), через ДЭГ проголосовали 391 тыс. 888 человек (88% от подавших заявки). Всего в Подмосковье зарегистрировано более 6,6 млн избирателей.

Андрей Воробьев Подмосковье
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