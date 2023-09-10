Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - По результатам обработки 6,11% бюллетеней действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, баллотирующийся от "Единой России", лидирует на выборах с 84,19% голосов, следует из первых данных ЦИК РФ.

На втором месте кандидат от КПРФ, заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов с 5,86%голосов. Кандидат от ЛДПР, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев, по предварительным данным, получил 4,74%. Кандидат от "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" Анатолий Никитин набирает 3,81%.

С 8 по 10 сентября в Подмосковье проходило 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и депутатов десяти муниципальных советов. В этом году в регионе, помимо очного, впервые было доступно дистанционное электронное голосование.

Как сообщалось, явка на 18:00 на участках составила 3 млн 67 тыс. 221 человек (54,7%), через ДЭГ проголосовали 391 тыс. 888 человек (88% от подавших заявки). Всего в Подмосковье зарегистрировано более 6,6 млн избирателей.

Итоговая явка на предыдущих выборах губернатора Московской области, которые проходили 9 сентября 2018 года, составляла 38,59%.