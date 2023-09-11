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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Воробьев лидирует после подсчета 100% протоколов на выборах губернатора Подмосковья

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 83,68% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ в понедельник.

За действующего губернатор проголосовали 3 млн 78 тыс. 424 избирателя.

Следом идет кандидат от КПРФ, заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов с 6,37% голосов. Кандидат от ЛДПР, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев получает 4,82%. Последнее место занимает кандидат от "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" Анатолий Никитин - 4,06%.

Всего в Подмосковье зарегистрировано более 6,6 млн избирателей.

В 2018 году Воробьев победил, набрав 62,52% голосов.

Андрей Воробьев Московская областная дума Московская область
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