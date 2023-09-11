Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пиковые точки ослабления курса рубля позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне действия целого ряда факторов, заявил "Интерфаксу" помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Рынок прошел пиковые значения", - прокомментировал он вопрос о текущем курсе рубля и его соответствии фундаментальным значениям.

"В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке", - ответил Орешкин на вопрос об ожиданиях относительно развития ситуации на валютном рынке.

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%. Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, и ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

"Проинфляционные риски остаются значительными. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован в составе пресс-релиза по итогам заседания 15 сентября. Решение будет основано на этом прогнозе", - сказал Заботкин, добавив, что "мы не исключаем возможности повышения (ключевой ставки 15 сентября - ИФ)".

Наряду с денежно-кредитной политикой, ЦБ ужесточает макропруденциальное регулирование - это должно охладить рынок потребительского кредитования и помочь сдержать инфляцию.