Дефицит бюджета РФ в 2023 г. может оказаться ниже прогнозных 2% ВВП

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Поступления в федеральный бюджет РФ текущего года соответствуют верхней планке прогнозов, особенно это актуально для ненефтегазовых доходов, заявил "Интерфаксу" помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Орешкин считает, что по итогам 2023 года дефицит бюджета не превысит прогнозные 2%, может оказаться даже ниже, а в 2024 году при определенных сценариях возможен и профицит бюджета.

"Ситуация с доходами бюджета развивается по верхней границе ожиданий. По итогам года бюджет сложится с дефицитом 2% ВВП или меньше, что лучше параметров, заложенных на этот год. Наибольший позитив демонстрирует динамика ненефтегазовых доходов", - сказал помощник президента, отвечая на вопрос о текущей ситуация с бюджетом.

"Кабмин проделал очень серьезную работу по балансировке бюджета на ближайшую трехлетку. Показатели бюджетного баланса будут значительно лучше ожиданий", - ответил он на вопрос о перспективах бюджета на ближайшую трехлетку.

"При определенных сценариях бюджет следующего года может быть исполнен с профицитом", - считает Орешкин.

Как сообщалось, федеральный бюджет РФ в январе-августе, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,361 трлн рублей, или 1,5% ВВП. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на совещании по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов заявил, что в августе бюджет был исполнен с профицитом в 230 млрд рублей.

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2 трлн 192,6 млрд рублей (1,4% ВВП), в 2025 году - 1 трлн 264,3 млрд рублей (0,7% ВВП).

Правительство в настоящее время завершает подготовку бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.