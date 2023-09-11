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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Минэнерго ожидает улучшения ситуации с топливом в ближайшие дни

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго ожидает выхода НПЗ из ремонтов в ближайшие дни, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов.

"Мы каждый день ожидаем выхода из зоны ремонта НПЗ, надеемся, что в ближайшие дни мы увеличим объемы производства продукции. Тема обсуждалась с нефтяниками в правительстве, в первую очередь для того, чтобы обеспечить поставки (топлива - ИФ) сельхозпроизводителям. (...) Мы ожидаем, что ситуация должна улучшиться", - сказал он.

Минэнерго Николай Шульгинов
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