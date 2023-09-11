Глава Минэнерго заявил, что РФ выступает за расширение ФСЭГ, но процесс идет трудно

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за увеличение числа участников Форума стран -экспортеров газа (ФСЭГ), но этот процесс продвигается непросто, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

В октябре в Малабо (Экваториальная Гвинея) пройдет совещание министров ФСЭГ.

"Что касается ФСЭГ, то наша задача, как и в предыдущие годы, повышать авторитет этой организации. Будем обсуждать (на совещании - ИФ) и проблемы ограничения поставок газа", - сказал Шульгинов в интервью "России 24" (ВГТРК) на полях Восточного экономического форума.

"Самое главное - попытаемся выработать позицию о недопустимости действий по разрушению энергетической инфраструктуры, связанных с "Северным потоком 1" и "Северным потоком 2". Нам нужно, конечно, выработать позицию, чтобы было единое мнение по поводу таких событий", - отметил министр.

На встрече будет рассматриваться вопрос расширения состава форума, сказал Шульгинов.

"Мы поддерживаем тему расширения числа участников ФСЭГ. Эту тему не только мы поддерживаем, вроде как есть общий настрой, но очень тяжело идет. Будем обсуждать и эту проблему", - сообщил глава Минэнерго.