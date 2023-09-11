Министр энергетики сообщил, что Астраханский НПЗ выйдет из ремонта в ближайшие дни

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Астраханский НПЗ в ближайшие дни выйдет из ремонта, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Я думаю, что ситуация должна налаживаться. В ближайшие день-два мы ожидаем ещё выхода Астраханского НПЗ из ремонта, поэтому предложение должно увеличиться. Ну а так ситуация требует пристального внимания, и мы разные варианты рассматриваем", - сказал он.

Шульгинов добавил, что в результате совещаний в правительстве нефтяные компании пообещали нарастить поставки топлива, "в первую очередь для сельхозпроизводителей".