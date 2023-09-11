Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Министр энергетики сообщил, что Астраханский НПЗ выйдет из ремонта в ближайшие дни

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Астраханский НПЗ в ближайшие дни выйдет из ремонта, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Я думаю, что ситуация должна налаживаться. В ближайшие день-два мы ожидаем ещё выхода Астраханского НПЗ из ремонта, поэтому предложение должно увеличиться. Ну а так ситуация требует пристального внимания, и мы разные варианты рассматриваем", - сказал он.

Шульгинов добавил, что в результате совещаний в правительстве нефтяные компании пообещали нарастить поставки топлива, "в первую очередь для сельхозпроизводителей".

Минэнерго Николай Шульгинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Магадана заработал в штатном режиме после инцидента с самолетом

Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Магадана

Минэнерго ожидает улучшения ситуации с топливом в ближайшие дни

Глава ВТБ сообщил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения

Глава ВТБ сообщил, что банк поможет найти необходимые инвестиции для судостроения

Действующий губернатор Подмосковья после обработки почти 93% протоколов набирает 83,71% голосов

Российские военные сообщили о поражении двух украинских дронов в Белгородской области

Действующие губернаторы четырех регионов ЦФО лидируют на выборах глав регионов

"Единая Россия" набрала 74,42% голосов на выборах депутатов городского округа Луганска

Действующий губернатор Самарской области Азаров набирает около 85% голосов

Действующий губернатор Самарской области Азаров набирает около 85% голосов

Избирком сообщил, что "Единая Россия" получила 83% голосов на выборах в запорожское Заксобрание

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });