Что случилось этой ночью: понедельник, 11 сентября

Голосование на выборах в регионах РФ, Восточный экономический форум, поражение украинских БПЛА в Белгородской области

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. В форуме примет участие президент РФ Путин.

- В регионах России завершилось голосование на выборах различного уровня. Памфилова сообщила, что ключи расшифровки итогов онлайн-голосования собраны.

- Белгородский губернатор сообщил о двух сбитых БПЛА над территорией региона. Пострадавших нет, фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом

- Глава ЦИК "Единой России" заявил, что партия набирает большинство во всех новых регионах РФ. Как сообщает Избирком, "Единая Россия" получила 75% голосов на выборах в Херсонскую облдуму, лидирует на выборах в ДНР и ЛНР.

- Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Магадана. Причиной стал отказ одного из двигателей при разбеге.