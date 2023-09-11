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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Медведев выступил против ответных ограничений после запрета ЕС россиянам ввозить ряд товаров

По его мнению, лучше просто временно приостановить дипломатические сношения с Евросоюзом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не считает необходимым вводить ответные ограничения после решения ЕС запретить россиянам ввоз некоторых товаров на территорию Евросоюза.

"Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что те иностранцы, которые приезжают в РФ, "обычно любят и ценят Россию". "Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну", - написал Медведев.

При этом он напомнил, что "посольства эвакуируют перед вполне определёнными событиями".

Накануне Еврокомиссия (ЕС) опубликовала разъяснения к регламенту, вводящему санкции в отношении РФ, которые предусматривают запрет на ввоз ряда товаров из России в Евросоюз. Согласно комментарию, запрет распространяется на транспорт и ряд личных вещей российских граждан. Помимо автомобилей в перечень входят предметы электроники, алкоголь, табачные изделия, косметика, предметы личной гигиены, украшения из драгоценных металлов и многое другое.

При издании регламента эти товары трактовались как запрещенные к импорту из России. Из нового комментария следует, что к импорту приравнивается их ввоз для личных целей.

Дмитрий Медведев ЕС
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