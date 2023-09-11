Песков не ждет ответа на планы ЕС изымать у въезжающих россиян автомобили

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия не будет уподобляться Евросоюзу, объявившему о намерении изымать у въезжающих в ЕС россиян личные автомобили, технику, предметы роскоши и ряд других позиций, сказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Поскольку речь идет о совершенно чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем все-таки падать до такого уровня", - отметил он.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения к регламенту Совета о санкциях против России, которые предусматривают запрет на ввоз ряда товаров из России в Евросоюз даже гражданами для личного пользования. В комментарии говорится, что запрет распространяется на транспорт и ряд личных вещей российских граждан.

Документ выстроен в форме ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.

Приложение XXI, на которое ссылается комментарий ЕК, содержит длинный перечень товаров, куда, помимо автомобилей, включены предметы электроники, алкоголь, табачные изделия, косметика, предметы личной гигиены, шампуни, бумага украшения из драгоценных металлов и многое другое. При издании регламента эти товары трактовались как запрещенные к импорту из России. Из нового комментария следует, что к импорту приравнивается их ввоз для личных целей.

Разъяснения были сделаны после того, как летом германские таможенники несколько раз изымали у россиян автомобили, зарегистрированные в России и ввезенные в ФРГ в личных целях. Германская таможня обосновала изъятие машин законом "О внешней торговле" и регламентами Совета ЕС о санкциях, в которых прописан запрет на продажу и ввоз на территорию стран Евросоюза ряда товаров, включая автомобили.