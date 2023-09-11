"Арнест" пообещала повысить цены на алюминиевые банки в пределах 2,9%

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Арнест упаковочные решения", основной производитель алюминиевых банок в России, планирует поднять цены на свою продукцию не более чем на 2,9%.

"Максимальный рост цены составит 2,9% за упаковку, наценка на одну банку - 26 копеек", - сообщили "Интерфаксу" в компании и подчеркнули, что повышение цены будет носить временный характер и действовать в течение 15 месяцев - до 31 декабря 2024 года.

В компании связали эту меру с рядом независящих внешних факторов. "В их числе - непредвиденный рост цен на оборудование, курсовая разница, рост ставки рефинансирования, а также затраты на IТ-локализацию", - сказали в "Арнест".

Поводом для стабилизации цен на рынке станет запуск строящегося завода по производству алюминиевой упаковки в Ульяновске. Планируется, что завод будет запущен на полную мощность в 2024 году.

"Коммерсантъ" ранее сообщил, что "Арнест" разослал клиентам письмо о повышении цен на банки, не назвав, насколько они подорожают. Источник газеты на рынке сказал, что у "Арнеста" сильная переговорная позиция из-за высокой доли на рынке и компания может повысить цены на уровне от 10%.

Комментируя эту публикацию, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов напомнил, что "Арнест" занимает почти 80% российского рынка по банкам и что в ведомстве не понимают ее заявление о повышении цен. Если компания примет неадекватное решение, министерство обратится в ФАС, пообещал он.

"Арнест" - крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ. В состав группы входят производства, выпускающие алюминиевую и жестяную упаковку для парфюмерно-косметической продукции, а также алюминиевые банки для напитков.

В сентябре 2022 года компания купила активы по производству алюминиевых банок для напитков у американской Ball Corporation и зарегистрировала новое название бизнеса - "Арнест упаковочные решения". В августе этого года группа выкупила бизнес Heineken в России "Объединенные пивоварни Хейнекен" (ОПХ), включающий семь заводов.