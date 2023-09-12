Поезд лидера КНДР прибыл в Россию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию, кадры прибытия в Приморский край показаны на телеканале "Россия-1".

На них видно, как зеленые вагоны поезда и локомотив РЖД проезжают по мосту через реку.

Сообщается, что поезд пересек станцию Хасан в "обстановке абсолютной секретности" во вторник утром, а в Уссурийске у поезда сменяется локомотивная бригада, после чего поезд отправляется в западном направлении по Транссибу.

Встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, место пока не называется, сообщил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ким Чен Ын в воскресенье выехал на поезде в РФ, сообщило в ночь на вторник северокорейское агентство ЦТАК.

ЦТАК отмечает, что в Россию также едут представители правящей Трудовой партии Кореи, а также северокорейские военачальники.