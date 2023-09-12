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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

РФ проинформирует Южную Корею о подробностях визита Ким Чен Ына при запросе

РФ проинформирует Южную Корею о подробностях визита Ким Чен Ына при запросе
Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова проинформировать Сеул об итогах визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, если Южная Корея обратится с таким запросом, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"У нас южнокорейское посольство в Москве есть, если они захотят, мы можем предоставить имеющуюся информацию", - сказал он журналистам на "полях" ВЭФ во Владивостоке.

Он отметил, что контакты с Южной Кореей продолжаются: "Корея, несмотря на то, что присоединилась к санкциям, наш торговый партнер. У нас с Южной Кореей есть общие интересы с точки зрения стабилизации ситуации в северо-восточной Азии и на Корейском полуострове. Контакты будут продолжаться".

Руденко не исключил, что президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудят тему возобновления проекта "Хасан-Раджин".

"Эта тема, наверное, тоже будет обсуждаться в контексте переговоров, которые состоятся", - сказал он журналистам.

Реконструкция железнодорожного участка Хасан-Раджин стартовала в октябре 2008 года, когда на станции Туманган (КНДР) было уложено первое звено рельсо-шпальной решетки. В сентябре 2013 года участок железной дороги Туманган - Раджин был сдан в постоянную эксплуатацию. Передача в эксплуатацию нового перегрузочного терминала в порту Раджин и начало грузоперевозок через железнодорожный пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР) состоялось в июле 2014 года.

Изначально в порту Раджин планировалось построить контейнерный терминал для переработки 100 тысяч 20-ти футовых контейнеров в год, но в связи с изменением конъюнктуры рынка грузовых перевозок и структуры грузопотоков, было принято совместное решение о строительстве инфраструктуры и для переработки сыпучих грузов.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пресс-конференций по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не запланировано.

Он отметил, что контакты с лидером КНДР пройдут "на днях".

"Состоятся переговоры. Речь идет о переговорах двух делегаций, которые возглавляют лидеры двух стран. Будет общение один-на-один. Будет официальный обед от имени Путина в честь Ким Чен Ына", - сказал Песков.

Россия готова обсуждать с КНДР ситуацию с санкциями СБ ООН против этой страны, добавил он.

"При необходимости будем готовы с нашими товарищами из Северной Кореи продолжить обсуждения на эту тему, если будут такие обсуждения", - заявил Песков.

По словам Пескова, "процессы, связанные с нашей работой в ООН, в Совете Безопасности также становятся предметом для обсуждения" между Москвой и Пхеньяном.

"Мы координируем наши действия, будучи соседями и партнерами с Северной Кореей", - добавил он.

"Как вы знаете, мы все-таки реализуем наши отношения с нашими соседями, в том числе и с Северной Кореей. Для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона", - сказал Песков.

"Именно на интересы двух стран мы и будем ориентироваться", - подчеркнул он.

По его словам, "прежде всего, будут обсуждаться вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами".

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что также состоится "насыщенный обмен мнениями по ситуации в регионе, а также по международным делам в целом". "Это представляет интерес как для Путина, так и для нашего гостя из Пхеньяна", - сказал он.

"Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, которые не должны становиться предметом публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств", - заключил Песков.

На вопрос журналистов, где пройдут переговоры Путина и Ким Чен Ына, пресс-секретарь президента РФ сказал: "Пока мы не говорим. На Дальнем Востоке".

Россия КНДР Ким Чен Ын Южная Корея
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