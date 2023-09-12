В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын в воскресенье выехал на поезде в Россию

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в воскресенье выехал на поезде в РФ, сообщает в ночь на вторник северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении, выдержки из которого приводят южнокорейские СМИ, указывается, что Ким Чен Ын "выехал на поезде в воскресенье во второй половине дня и направляется с визитом в РФ".

ЦТАК отмечает, то в Россию также едут представители правящей Трудовой партии Кореи, а также северокорейские военачальники.

Ранее в КНДР и РФ подтвердили, что Ким Чен Ын в скором времени проведет в России переговоры. Президент РФ Владимир Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшие дни, обсудит с ним двусторонние отношения, сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.