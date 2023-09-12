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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Причиной посадки самолета под Новосибирском мог стать отказ гидравлики

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Экстренная посадка самолета Airbus A320 рейса Сочи - Омск в Новосибирской области связана с отказом гидросистемы, сообщает пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру.

"По данным окружной транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, возникли опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Также сообщается, что при перелете из Сочи в Омск с авиалайнера в воздухе поступил сигнал тревоги, затем он пропал с радаров.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. Никто из находившихся на борту людей не пострадал, пассажиры размещены в местном ДК.

Данные о количестве людей на борту неоднократно менялись, по последним данным МЧС, на борту находился 161 человек, в том числе шесть членов экипажа и 21 ребенок.

По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Уральская транспортная прокуратура проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Новосибирская область Уральские авиалинии Airbus A320 Омская область
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