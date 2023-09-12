Airbus "Уральских авиалиний" приземлился на грунт в Новосибирской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Самолет Airbus -A320 "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону во вторник.

"Самолет в Убинском районе сел в поле, пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

"Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном доме культуры", - добавили в ГУ МЧС.

В пресс-службе аэропорта Толмачево "Интерфаксу" заявили, что самолет запрашивал посадку в новосибирском аэропорту, так как не смог приземлиться в Омске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщает, что все пассажиры севшего на грунт в Убинском районе самолета эвакуированы.

"По предварительной информации, обошлось без жертв, пассажиры эвакуированы, горения не зафиксировано. В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в 09:44 местного времени в Новосибирской области самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на грунт в сельской местности. На борту находились 170 человек, из них 23 ребенка.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиационного инцидента, сообщает надзорное ведомство.

По предварительным данным, во вторник при выполнении рейса Сочи-Омск воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" по технической причине совершило аварийную посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор.