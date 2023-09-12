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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Пассажиры севшего в поле Airbus получат по 100 тыс. рублей "за испуг"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", который совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области, получат выплату в размере 100 тысяч рублей на каждого. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов журналистам во вторник в Екатеринбурге.

"Договорились со страховой компанией "Альфа-страхование", каждому будет выплачено 100 тысяч рублей. Тут как "компенсация за испуг", - сказал Скуратов.

Как сообщалось, самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он приземлился на поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту 170 человек не пострадал.

Пресс-служба правительства Омской области со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщала, что среди основных версий рассматривается отказ гидросистемы. Отмечается, что, по расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

Власти организовали доставку пассажиров по желанию до Новосибирска или Омска. Следствие возбудило уголовное дело после выполнения самолетом аварийной посадки в Новосибирской области по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Аварийная посадка самолета в Новосибирской области

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Уральские авиалинии Новосибирск Новосибирская область
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