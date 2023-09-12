Власти Крыма предварительно оценили ущерб от транспортной и финансовой блокад

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рабочая группа Государственного совета Крыма приступила к подсчету ущерба от транспортной и финансовой блокад полуострова со стороны Украины, сообщил председатель парламента Владимир Константинов.

"Предварительно объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, может достигать 1 млрд 149 млн рублей. По финансовой блокаде эта цифра на сегодняшний день составляет порядка 38 млрд рублей", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Константинов напомнил, что 13 сентября в Арбитражном суде Крыма начнется рассмотрение по существу иска властей по водной блокаде. Сумма ущерба, с учетом готовящихся исков частных предприятий, может составлять порядка 1 трлн рублей.

"Исковые заявления готовы сформировать представители санаторно-курортной отрасли (сейчас понесенные ими убытки оцениваются в 2 млрд 197 млн рублей), промышленные предприятия (предварительная сумма ущерба - 1 млрд 342 млн рублей), ведутся подсчеты прямых затрат и упущенной выгоды по объектам, относящимся к министерству сельского хозяйства", - уточнил глава парламента.

По его словам, иски также намерены подать рисоводческие хозяйства, созданные после начала подачи воды по Северо-Крымскому каналу и пострадавшие в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Власти Крыма с 2019 года ведут подсчет ущерба, понесенного за период нахождения полуострова в составе Украины и после присоединения к РФ. Итогом работы, как сообщалось, должны стать несколько судебных разбирательств, первое - по перекрытию Украиной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Позже власти планировали взыскать ущерб от других организованных блокад: энергетической, продовольственной, транспортной.

Арбитражный суд Крыма начал рассмотрение дела о водной блокаде в июле. Истцом выступил совет министров Крыма, ответчики - украинские министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, госагентство водных ресурсов и управление Северо-Крымского канала. Заявленная сумма убытков составляет 152,2 млрд рублей.