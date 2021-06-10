Власти Крыма хотят через европейские суды признать блокаду полуострова геноцидом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Крымская рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову Украиной, намерена обратиться в европейские суды за признанием энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад полуострова геноцидом, сообщил руководитель группы, первый зампред парламента республики Ефим Фикс.

"Третий пусть, по которому мы планируем идти и уже работаем над этим, - это обращение в европейские суды для определения этих действий, блокад, как геноцида по отношению к гражданам РФ, проживающим на территории Крыма", - сказал Фикс на заседании комиссии совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ в четверг.

Впервые идею подсчета ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта 2019 года в Симферополе. Для изучения этого вопроса специальные рабочие группы были сформированы в нижней палате парламента и Госсовете Крыма.

Крымская группа экспертов обнародовала первые результаты работы по определению ущерба летом 2019 года. В частности, названа сумма упущенных за 23 года выгод - 2,5 трлн рублей. Также власти республики, которая столкнулась с дефицитом воды, решили подсчитать ущерб от организованных Украиной блокад - энергетической, продовольственной, транспортной и водной.

По итогам подсчета ущерба власти Крыма планируют подготовить иски в суд. Первое разбирательство будет связано с перекрытием Украиной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, промежуточная сумма ущерба - 1,5 трлн рублей.

Также в апреле стало известно, что крымская рабочая группа направила заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов блокад полуострова. Эксперты считают, что к преступлениям причастны 12 человек, в их числе: экс-президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук, бизнесмен Ленур Ислямов, бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев, а также бывшие депутаты Рефат Чубаров и Андрей Сенченко.