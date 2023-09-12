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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Минэнерго заявило о нормализации поставок топлива в Крым

Минэнерго заявило о нормализации поставок топлива в Крым
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Поставки нефтепродуктов на полуостров Крым нормализовались, несмотря на объективные сложности с доставкой грузов, сообщило Минэнерго.

По данным ведомства, на сегодняшний день регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами (СУГ) на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток.

Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования, отмечает Минэнерго.

Минэнерго Крым
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