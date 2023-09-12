Минэнерго заявило о нормализации поставок топлива в Крым

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Поставки нефтепродуктов на полуостров Крым нормализовались, несмотря на объективные сложности с доставкой грузов, сообщило Минэнерго.

По данным ведомства, на сегодняшний день регион обеспечен автомобильным бензином на 10-12 суток, сжиженными углеводородными газами (СУГ) на 12 суток, дизельным топливом - на 5 суток.

Организована ритмичная поставка всех видов моторного топлива с НПЗ и по пути следования, отмечает Минэнерго.