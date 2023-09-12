Мурашко сообщил о снижении в РФ смертности от рака почти на 6% за шесть лет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Смертность населения России от злокачественных новообразований снизилась почти на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями, на 5,6% - смертность населения от злокачественных новообразований по сравнению с 2018 годом", - сказал Мурашко в ходе приветствия участникам и гостям VI Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

По словам министра, в стране растет показатель удельного веса онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, приближаясь к 60%.

Мурашко также отметил, что в проведении скрининговых программ постепенно начинают применяться технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, на 63,6% возросло количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии, включая таргетные препараты, за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).