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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Мурашко сообщил о снижении в РФ смертности от рака почти на 6% за шесть лет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Смертность населения России от злокачественных новообразований снизилась почти на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Нам удалось снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями, на 5,6% - смертность населения от злокачественных новообразований по сравнению с 2018 годом", - сказал Мурашко в ходе приветствия участникам и гостям VI Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни".

В РоссииМурашко заявил о выявлении онкологии на ранней стадии в 59,5% случаев в 2022 годуЧитать подробнее

По словам министра, в стране растет показатель удельного веса онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, приближаясь к 60%.

Мурашко также отметил, что в проведении скрининговых программ постепенно начинают применяться технологии искусственного интеллекта.

Кроме того, на 63,6% возросло количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии, включая таргетные препараты, за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Минздрав Михаил Мурашко
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