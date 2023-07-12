Мурашко заявил о выявлении онкологии на ранней стадии в 59,5% случаев в 2022 году

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Онкология на ранних стадиях в РФ была диагностирована в 2022 году почти в 60% случаях, что является рекордным показателем за всю российскую историю, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Кстати, нужно отметить, что впервые в прошлом году диагностика на ранних стадиях - на первой и второй стадиях - составила 59,5%: это самый высокий показатель вообще за всю историю Российской Федерации", - сказал Мурашко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поэтому, отметил министр, программа профилактических осмотров и диспансеризации работает.

"И по онкологии результатом стало снижение смертности за время внедрения проекта - более 7,5% по сравнению с 2019 годом. Это, конечно, уникальная вещь. Конечно, здесь работают и все высокие технологии, которые есть. То есть количество визитов и госпитализаций увеличилось более чем в два раза. Это очень серьезный показатель", - сказал Мурашко.

Сегодня в РФ доступны в онкологии практически все современные методы лечения, которые есть: лучевая терапия, хирургия, химиотерапия, клеточная терапия, радиофармпрепараты, отметил глава Минздрава.

"Росатом" помогает очень сильно. Надо сказать, что это направление пошло. Мы с ними заложили завод, это будет самый крупный в Европе завод радиофармпрепаратов, активно идет строительство", - сказал Мурашко.

По его словам, этим проектом "активно интересуются наши соседи, страны СНГ". "Мы их собирали в Санкт-Петербурге по вашему поручению, показали совершенно уникальные возможности. Конечно, все были под впечатлением, посетив центры, производство", - сказал он.

Кроме того, Мурашко сообщил, что в 2022 году 67 млн россиян прошли профилактические медосмотры.

Благодаря проведению диспансеризации и медосмотров в течение года удалось выявить 12,5 млн случаев заболеваний системы кровообращения и более 2 млн случаев болезней системы пищеварения, сообщил министр. Также осмотры позволяют обнаруживать злокачественные новообразования и сахарный диабет, что особенно важно для своевременного начала лечения.

В течение 2023 года планируется провести медосмотр 87 млн человек, или 59,7% населения страны, отметил глава Минздрава.

По его словам, разработан план, и уже начались профилактические осмотры в новых регионах. "Там профилактическое направление, к сожалению, было упущено", - добавил Мурашко.

Вице-премьер Татьяна Голикова в середине июня сообщила, что смертность от новообразований в России снизилась на 4,6% за четыре года, а количество обследованных онкологических пациентов возросло на 18,1% за текущий год. Она также отметила, что только из федерального бюджета по нацпроекту "Здравоохранение" за последние четыре года вложили в борьбу с онкологией 652 млрд рублей и до конца реализации нацпроекта эта цифра составит 927 млрд руб.

Онкологические заболевания являются второй по распространенности причиной смерти в России, сказала она.