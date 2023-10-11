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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

Минздрав отметил снижение стоимости лекарств для химиотерапии на 12%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Стоимость лекарственных препаратов для химиотерапии снизилась на 12%, сообщил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По снижению цен на лекарственные препараты - цифры упрямая вещь. Централизованная закупка лекарственных препаратов по федеральным учреждениям по сравнению с предыдущими годами не дала увеличение, а дала снижение стоимости лекарственных препаратов для химиотерапии, в том числе дорогостоящих, (...) на 12%", - сказал он.

По его словам, увеличены объемы курсов химиотерапии и лучевой терапии.

Глава Минздрава напомнил, что с 2018 года снижение показателя смертности от онкологических заболеваний составило 5,6%.

"Одногодичная летальность снизилась на 14%, а пятилетняя выживаемость выросла на 7%", - сказал Мурашко.

Минздрав Михаил Мурашко
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