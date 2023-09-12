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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 г до 7,5% с 5,3%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, сообщил журналистам представитель министерства.

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Во вторник уточненный макропрогноз был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства.

Прогноз на 2024 год был также повышен до 4,5% с 4,0%, на 2025 и 2026 годы остался прежним, равным таргету в 4,0%.

"Мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Считаем, что изменение курса, который с начала года составил более 40%, отразится, так или иначе будет перенесено в цены, в основном до конца этого года. Но в дальнейшем мы ждем стабилизации инфляции", - сказал представитель Минэкономразвития.

По его словам, повышение прогноза на 2024 год до 4,5% с 4,0% связано в основном с тем, что индексация тарифов в 2024 году может оказаться выше, чем ранее закладывалось, в том числе из-за более высокой инфляции в 2023 году.

Минэкономразвития
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