Минэкономразвития прогнозирует цену на нефть марки Brent в 2023 г в $83,5

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует цену на нефть марки Brent в 2023 году в $83,5 за баррель, в 2024 году - $85,0, в 2025 году - $80,2, в 2026 году - $76,2, сообщил журналистам представитель министерства.

Во вторник уточненный макропрогноз был рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии правительства.

Как сообщалось, министерство в апреле перешло от прогнозирования индикатора цены марки Urals (ввиду его нерепрезентативности)" к марке Brent.