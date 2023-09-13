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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Путин прибыл на космодром Восточный для переговоров с Ким Чен Ыном

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области.

Накануне, выступая на Восточном экономическом форуме, президент подтвердил, что намерен посетить космодром, но не стал рассказывать детали своей программы там. "Когда я туда приеду, узнаете", - сказал Путин.

Ожидается, что на космодром Восточный в самое ближайшее время приедет лидер КНДР Ким Чен Ын. Соответствующая подготовка идет на железнодорожной станции космодрома, передает корреспондент агентства. Ожидается, что северокорейскому лидеру покажут, как идет сборка ракеты-носителя "Ангара", а также руководители двух стран вместе осмотрят строящийся стартовый комплекс для "Ангары" и стартовый комплекс для ракеты-носителя "Союз-2", после чего проведут переговоры.

Однако программу своего пребывания на Восточном Путин начинает с другой встречи - со школьницей из Ростова-на-Дону Марией Андреевой, которая во время открытого урока 1 сентября, который провел президент РФ, рассказала, что занимается спутникостроением и разработала первый донской спутник, который недавно был запущен в космос. Сейчас девушка совместно с московским институтом электроники и математики и с командой из своего лицея разрабатывает новый спутник, "где будет установлен дата-центр с использованием блокчейна".

Андреева тогда рассказала о своем желании побывать на космодроме.

Владимир Путин Ким Чен Ын космодром Восточный
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