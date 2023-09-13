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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Лидеру КНДР высказали готовность отправить в космос северокорейского космонавта

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова отправить в космос северокорейского космонавта, о чем сообщила лидеру КНДР Ким Чен Ыну, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта", - сказал он.

Путин и Ким Чен Ын провели многочасовую встречу на космодроме Восточный 13 сентября. Перед встречей Путин сказал журналистам: "Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они и космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие. Покажем наш новый космодром" (цитата по "Первому каналу").

Затем Песков сказал телеканалу "Россия-1", что сотрудничество двух стран будет активизироваться по всем направлениям.

"Мы предлагали возможности сотрудничества по космической тематике и во всех других областях. Эта работа будет продолжаться. Она в интересах наших стран, но никоим образом не направлена против кого-то другого", - говорил он.

Дмитрий Песков КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин
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