Загруженным ГОЗ предприятиям ОПК посоветовали уже готовиться к диверсификации

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Загруженные исполнением гособоронзаказа предприятия оборонно-промышленного комплекса должны заранее готовить планы по диверсификации, чтобы к моменту снижения военных заказов быстро восполнить объемы выпуска за счет гражданской продукции, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Что касается предприятий, работающих по верхней планке загрузки, здесь важно готовить проекты диверсификации загодя, как говорится "в стол" и на перспективу. Это позволит в момент снижения военных заказов восполнить объемы производства за счет быстрой организации выпуска продукции гражданского назначения", - сказал он на пленарной сессии форума "Армия-2023" в понедельник.

По его словам, те же предприятия, у которых есть резервы мощностей и кадровые ресурсы, должны активнее заходить в гражданские ниши, с учетом того, что часть из них свободна после ухода западных компаний.