В "Ростехе" заявили о росте производства "Кинжалов" и "Искандеров"

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Ростех" увеличил производство гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", ракетных комплексов "Искандер" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", заявил через пресс-службу индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

"В том числе наращивается производство ракет для комплексов "Кинжал", "Искандер" и "Панцирь", авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов и т.д", - сказал он.

По его словам, объемы производства различных видов вооружений выросли от двух до десяти раз, а некоторые - в десятки раз.

"Прежде всего, рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам, а также средствам поражения", - сообщил Оздоев.

Расширение производства беспилотников поможет кратно увеличить выпуск таких моделей как: "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион", продолжил он.

"Параллельно ведем новые разработки в сфере высокоточного оружия. В частности, создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы "Мальва", в том числе - управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО", - сказал Оздоев.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.