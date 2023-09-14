Четвертый за ночь украинский БПЛА перехвачен над Брянщиной

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Четвертый по счету беспилотный летательный аппарат ВСУ нейтрализован в ночь на четверг над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.

"14 сентября около 00.45 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - заявили в Минобороны.

До этого со ссылкой на Минобороны сообщалось о трех уничтоженных после полуночи беспилотниках над территорией Брянской области.