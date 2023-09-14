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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Еще два беспилотника уничтожены в небе над Брянской областью

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что над территорией Брянской области нейтрализовали два украинских беспилотника.

"14 сентября около 00.10 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", - заявили в военном ведомстве.

Как уточнил губернатор Александр Богомаз, БПЛА были уничтожены над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в своем телеграм-канале.

Несколько часов назад Минобороны РФ сообщило, что сбиты три украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской и Брянской областях.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорилось в сообщении.

По данным министерства, это произошло около 21:30.

Еще два украинских дрона сбиты около 22:00 на Брянщине, заявили российские военные. "Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - сообщило Минобороны РФ.

Александр Богомаз Брянск Минобороны РФ
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