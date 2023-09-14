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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в РФ в случае запуска каналов на русском

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что если мессенджер WhatsApp откроет русскоязычные каналы, то возможна его блокировка в РФ.

"Разделяю позицию коллеги А.Горелкина: если What's App, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным - пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки", - написал Хинштейн в четверг в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "сомневаться в антироссийском характере этих каналов - не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta (в РФ признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена - ИФ) со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Ранее во вторник WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов.

В четверг глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также не исключил возможность блокировки в России WhatsApp после появления функции создания новостных каналов и предложил подумать об отечественном мессенджере по примеру Китая.

WhatsApp Александр Хинштейн Госдума
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