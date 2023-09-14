Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp в России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор не исключил блокировку WhatsApp в случае, если сервис запустит "недружественные каналы", говорится в сообщении ведомства.

"Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе - к блокировке", - говорится в сообщении в ответ на запрос прокомментировать информацию о возможной блокировке WhatsApp в России.

"Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей", - отмечается в сообщении.

"Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений", - уточняется в сообщении.

"При этом настоятельно рекомендуем российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство", - сказали в ведомстве.

Во вторник WhatsApp в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил ранее в четверг, что если WhatsApp откроет русскоязычные каналы, то возможна его блокировка в РФ.

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также не исключил возможность блокировки в России WhatsApp после появления функции создания новостных каналов и предложил подумать об отечественном мессенджере по примеру Китая.